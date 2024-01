Influencer, qual è il giro d’affari in Italia e nel mondo? I dati

Nei giorni scorsi l’Agcom ha annunciato nuove regole per quelle persone che hanno un grosso seguito sui social e fanno pubblicità. Quello dell'influencer marketing è un tema economico molto rilevante. Per dimostrarlo basta un solo dato: 21,1 miliardi di dollari, i soldi che nel 2023 sono andati agli influencer in tutto il mondo. Di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, l’approfondimento di Sky TG24