Chiara Ferragni, pubblicati scambi di mail tra il suo staff e Balocco

Svelati alcuni contenuti delle mail

Dopo i primi accertamenti avviati dall'Antitrust Chiara Ferragni era stata sanzionata per un milione di euro per pubblicità ingannevole. Da qui Procure e Guardia di Finanza di Milano hanno fatto scattare le loro indagini, ma l'Antitrust già a dicembre aveva reso pubblico il contenuto di alcune email scambiare tra i due rispettivi team impegnati nella trattativa commerciale. Nel novembre del 2022 l'oggetto delle email è concentrato su come inserire nella comunicazione il tema delle donazioni. Nello scambio di email c'è ne è una in cui si legge: "Massima attenzione all’attività benefica che ci espone a pubblicità ingannevole se correlata alle vendite. Occorre spiegarglielo bene, meglio forse per telefono".