Rottamazione quinquies, non potrà aderire chi in regola con quater

Economia

Come evidenzia un rapporto della società di consulenza britannica Henley & Partners, aumenta il numero di “paperoni” in cerca di destinazioni più attrattive per i propri capitali. Nei primi 6 mesi di quest’anno, Milano e la riviera Ligure hanno accolto oltre 2mila contribuenti facoltosi in più, meglio di Svizzera, Grecia e Portogallo. Dopo la Brexit la quota di milionari inglesi si è assottigliata mentre il governo di Londra si appresta a tassare proprietà e asset esteri degli immigrati d’Oltremare