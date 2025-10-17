Rottamazione quinquies, non potrà aderire chi in regola con quater

Chi al 30 settembre risulta in regola con i versamenti non potrà sospendere i pagamenti e passare alla nuova sanatoria, annunciata dal governo e in arrivo con la prossima legge di bilancio
Le cartelle di pagamento già oggetto di adesione alla rottamazione quater, per le quali al 30 settembre scorso i pagamenti risultavano regolari, non potranno accedere alla rottamazione quinques prevista dalla prossima legge di bilancio. Lo si apprende da fonti qualificate. I debiti già "indicati" nelle domande di rottamazione quater per i quali i pagamenti previsti sono regolari non potranno infatti essere inseriti nella domande della Rottamazione quinquies. Con la nuova Rottamazione quinquies, inoltre, secondo quanto si apprende, chi decade non potrà rateizzare il debito residuo, meccanismo che invece è attualmente consentito con la Quater.
Paradisi fiscali, Italia al sesto posto come meta dei milionari Uk
Come evidenzia un rapporto della società di consulenza britannica Henley & Partners, aumenta il numero di “paperoni” in cerca di destinazioni più attrattive per i propri capitali. Nei primi 6 mesi di quest’anno, Milano e la riviera Ligure hanno accolto oltre 2mila contribuenti facoltosi in più, meglio di Svizzera, Grecia e Portogallo. Dopo la Brexit la quota di milionari inglesi si è assottigliata mentre il governo di Londra si appresta a tassare proprietà e asset esteri degli immigrati d’Oltremare