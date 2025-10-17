Rottamazione quinquies, non potrà aderire chi in regola con quater

Esplora tutte le offerte Sky
Rottamazione quinques, non potrà aderire chi in regola con quater: le novità

Economia

Chi al 30 settembre risulta in regola con i versamenti non potrà sospendere i pagamenti e passare alla nuova sanatoria, annunciata dal governo e in arrivo con la prossima legge di bilancio

Le cartelle di pagamento già oggetto di adesione alla rottamazione quater, per le quali al 30 settembre scorso i pagamenti risultavano regolari, non potranno accedere alla rottamazione quinques prevista dalla prossima legge di bilancio. Lo si apprende da fonti qualificate. I debiti già "indicati" nelle domande di rottamazione quater per i quali i pagamenti previsti sono regolari non potranno infatti essere inseriti nella domande della Rottamazione quinquies. Con la nuova Rottamazione quinquies, inoltre, secondo quanto si apprende, chi decade non potrà rateizzare il debito residuo, meccanismo che invece è attualmente consentito con la Quater. 

