Bonus auto elettriche, esaurito plafond in poco più di 24 ore

Al di là dei ritardi, che hanno visto questo click day essere posticipato più volte, il decreto è stato poco gradito da concessionari e consumatori a causa dei troppi paletti. Secondo il Codacons, presenta "pesanti criticità che rischiano di realizzare discriminazioni a danno dei cittadini e tagliare fuori una larga fetta di popolazione". L’associazione ha spiegato che i paletti posti, al di là del reddito Isee, fanno sì che "quasi la metà dei cittadini italiani è automaticamente esclusa dal bonus per le auto elettriche, non risiedendo in una zona urbana funzionale", ha denunciato l'associazione. Il provvedimento, quindi, è stato visto come una toppa marginale al problema sempre più drammatico della transizione del settore e della crisi dell'automotive con il difficile passaggio alla mobilità elettrica.

