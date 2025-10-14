Incentivi auto elettriche, domande dal 15 ottobre: cosa sapere

Ma cosa sono le Aree Urbane Funzionali? Si tratta di città (city) con oltre 50mila abitanti e zone di pendolarismo, individuate dall’Istat. Attualmente, le Fua italiane sono 83, con la city che fa riferimento a un comune capoluogo in 75 casi e a un comune non capoluogo nei restanti otto. Nel 2023 i comuni appartenenti alle 83 Fua erano 1.892 per un totale di 32.892.611 abitanti, pari al 55,8% del totale della popolazione italiana. La maggior parte della Fua ha dimensioni relativamente ridotte, inferiori ai 250 mila abitanti, con 20 che presentano una popolazione compresa tra i 250 mila e il milione di abitanti. Le Fua con oltre un milione di abitanti sono:

Milano (4.954.464)

(4.954.464) Roma (4.302.129)

(4.302.129) Napoli (3.297.202)

(3.297.202) Torino (1.709.510)

La Fua di Palermo, che è la quinta per dimensioni, si attesta leggermente sotto alla soglia di un milione di residenti ed è seguita subito dopo dalle Fua di Firenze (784.846 abitanti), Bologna (781.945) e Bari (724.420)

