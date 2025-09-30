Ue, annunciata la e-car europea a prezzi accessibili. Cosa sappiamo

I modelli "potrebbero costare tra i 15 e 20mila euro", ha annunciato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Stéphane Séjourné. L'iniziativa, anticipata da Ursula von der Leyen a metà mese, si chiama “Small Affordable Cars”. Contenta anche l'Italia con il ministro Urso che però avverte: utilitaria "deve essere alimentata anche da altri carburanti, non soltanto dall'elettrico, per essere accessibile a tutti"

Ue al lavoro per una e-car di piccole dimensioni e a prezzi accessibili. L’iniziativa della Commissione europea, annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen lo scorso 12 settembre, è stata confermata dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea Stéphane Séjourné in sessione pubblica al Consiglio Ue Competitività a Bruxelles. L’idea dell'Ue, ha dichiarato Séjourné, è fare in modo "che i costruttori automobilistici dell'Unione europea immettano sul mercato modelli che potrebbero costare tra i 15 e 20mila euro".

Le caratteristiche La nuova piccola utilitaria annunciata dall’Unione europea è semplice, con una linea pulita, compatta e, soprattutto, accessibile nei costi. Rimanere sotto i 20mila euro è infatti una sfida in un mercato che vede le auto elettriche standard aggirarsi intorno ai 40mila euro. Il progetto a lungo termine dell'Ue è quello di avere un comparto automotive totalmente elettrico e il primo passo è proprio il lancio di questa nuova generazione di piccole e-car tutte europee. Potrebbe interessarti Nissan Micra, la sesta generazione è elettrica. Il test drive

Le iniziative Ue L'iniziativa si chiama “Small Affordable Cars” e, come ha spiegato a Bruxelles il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, "sosterrà la domanda" e introdurrà una "vera e propria gamma che oggi non è presa in considerazione nel mercato europeo e che potrebbe in ogni caso stimolare la produzione". L’iniziativa menzionata da Séjourné al Consiglio Ue fa parte di una serie di altre idee (come l'alleanza sulle auto a guida autonoma e l'accelerazione sulle batterie made in Europe) atte al raggiungimento degli standard sull’emissione di CO2. Leggi anche La luce tagliente di Polestar5, GT elettrica allo stato puro