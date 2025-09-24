Nissan Micra, la sesta generazione è elettrica. Il test drive

La compatta giapponese è pronta ad arrivare su strada nei primi mesi del 2026, sarà solo elettrica. Ecco la nostra prova in anteprima sulle strade di Rotterdam

A fine anni Settanta, Nissan capì che era il momento di ampliare la gamma verso il basso, con una vettura di piccole dimensioni, economica, pratica e facile da guidare. Stava nascendo Micra. Per renderla più europea, il design fu affidato a Giugiaro. Il resto è storia, fatta di milioni di unità vendute, dello sbarco in Italia nel 1992 e di cinque generazioni con la sesta, quella elettrica, che segna una svolta epocale.

Com'è Nata sfruttando le sinergie dell’Alleanza, condivide diversi aspetti con Renault 5. A partire dalla piattaforma AmpR Small, base tecnica che ha consentito anche di introdurre le sospensioni MultiLink al posteriore, Nuova Nissan Micra però ha forme più arrotondate, con un look sbarazzino accentuato dai gruppi ottici rotondi richiamando così anche le generazioni del passato. Lunga 4 metri e con un passo di 2,54 metri, ha sbalzi ridotti e una buona abitabilità. Il bagagliaio offre 361 litri che diventano 1.106 litri abbattendo le sedute posteriori con suddivisione 40:20. A bordo ci sono due display 10,1’’ per quadro strumenti e infotainment, quest’ultimo basato su Google. Il sistema multimediale porta così in dote già Google Maps ma anche Google Assistant e la possibilità tramite Play Store di scaricare altre app e arricchire la propria esperienza a bordo. La struttura della plancia ricorda comunque sotto diversi aspetti la R5, con lo sbalzo davanti al passeggero e la finitura su due livelli.

I motori La powertrain è composta da un motore elettrico con due livelli di potenza, da 90 e 110 kW, e due tagli batteria, da 40 e 52 kWh per un’autonomia dichiara che varia da 316 km a 417 seconda dell’accumulatore. La ricarica rapida fino a 100 kW consente di passare dal 15 all’80% in soli 30 minuti. E’ dotata di V2L, Vehicle-to-load, che la trasforma in un powerbank su ruote per alimentare dispositivi esterni ed è predisposta per il Vehicle-to-Grid per interagire con la rete elettrica. Tre sono le modalità di guida, Eco, Confort e Sport, con la possibilità di sfruttare anche la funzione e-Pedal, molto utile nel traffico. Grazie al già citato MultiLink poi la stabilità e l’esperienza di guida sono ottimizzate, con un feeling da vettura di segmento superiore. Sulle strade di Rotterdam nelle campagne olandesi dove si è svolta la prima prova di Nissan Micra, abbiamo potuto saggiarne l’agilità e la reattività, in particolare modo nel traffico, con un buon raggio di sterzata per favorire le manovre e buoni spunti nel breve. La seduta del guidatore è comoda e al posteriore possono stare comodamente due persone. Infine, nota di merito per l’insonorizzazione: nonostante i cerchi da 18’’, in abitacolo non c’è troppo rumore, nemmeno proveniente dai fruscii aerodinamici.