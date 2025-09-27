Salone Auto Torino 2025, le macchine esposte e le novità. FOTO

Dal 26 al 28 settembre va in scena l'evento che mette in vetrina oltre 50 marchi. La rassegna si svolge all’aperto, nel centro storico della città, tra piazza Castello, Piazzetta Reale e Giardini dei Musei Reali. Ecco le principali novità
- Il 26 settembre ha preso il via il Salone dell'Auto di Torino. L'appuntamento quest’anno mette in vetrina oltre 50 marchi. La rassegna si svolge all’aperto, nel centro storico della città - tra piazza Castello, Piazzetta Reale e Giardini dei Musei Reali - fino a domenica 28 settembre
- Renault è presente con la R4 E-Tech, un'icona che dal debutto nel 1961 al 1992 ha attraversato generazioni e cambiamenti storici. Definita dal suo creatore 'l'Auto Blue Jeans' per versatilità e stile, ha conquistato oltre 8 milioni di clienti in più di 100 Paesi, inclusa l'Italia. Compatta, connessa e spaziosa, R4 E-Tech Electric reinterpreta in chiave retro-futuristica lo spirito avventuriero dell'antenata, incarnandone tutti i valori, a partire dalla straordinaria versatilità. In foto, la giornata inaugurale del Salone
- Per il marchio Tiger è presente la nuova Eight: caratterizzata da linee moderne, è mossa da un motore 1.5 turbo benzina a iniezione diretta che eroga 177 CV, abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti
- Tra le novità presentate, anche la Sportequipe 8 GT, Suv in grado di ospitare sette persone ed equipaggiato con un 1.6 turbo ad iniezione diretta da 186 CV (disponibile anche benzina/GPL)
- "Gli ordini della 500 ibrida sono partiti il 18 settembre. Li abbiamo aperti in Italia per la versione Torino che segna il legame tra la Fiat e questa città e vuole celebrare lo stabilimento di Mirafiori dove verrà prodotta", ha detto Alessio Scutari, responsabile del brand Fiat in Italia. La Grande Panda "è stata accolta con entusiasmo e da settembre sarà disponibile con motore Ice 100 cavalli e cambio manuale", ha aggiunto. La 500 elettrica "ha risposto coerentemente a quella che era la capacità del mercato italiano"
- Sul fronte del brand EVO arriva la novità EVO 7 Kairos, un Suv di 4,6 metri spinto dal motore 1.5 Turbo benzina da 174 CV (disponibile anche benzina/GPL), accoppiato al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti
- Sono 17 i brand cinesi presenti al Salone dell'Auto di Torino, un terzo di quelli totali. In foto Byd
- Anche nell’edizione 2025, come si legge sul sito dell'evento, "il pubblico avrà l'opportunità di provare le ultime novità automobilistiche con i test drive in partenza da Piazza Castello". "Sarà possibile provare su strada - viene specificato - i modelli dei principali brand automobilistici, tra cui BYD, DENZA, EMC, Foton, Geely, Hyundai, Jaecoo, Kia, Omoda, Mazda, Polestar, SWM e Tesla"