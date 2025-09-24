Salone Auto Torino 2025, oltre 50 brand presenti: ecco il programma

Dal 26 al 28 settembre ritorna la kermesse dell'automotive in Italia, attesi 500.000 visitatori. Diversi i luoghi adibiti nel centro città, tutto gratuito
Dal 26 al 28 settembre 2025 torna a Torino il Salone dell'Auto, con oltre 50 brand automobilistici già confermati e 500.000 visitatori attesi. Il format è lo stesso dello scorso anno, improntato all' accessibilità: una manifestazione "diffusa" in diverse location tra piazza Castello, piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali e gratuita.
Chi partecipa
I brand automotive presenti in esposizione statica e dinamica sono: Abarth, Alfa Romeo, Birba, BMW, BYD, Citroën, Dallara, DENZA, DFSK, Dongfeng, DR, DS, EMC, Evo, Ferrari, Fiat, Foton, Geely, GFG Style, Hyundai, ICH-X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, KIA, Lamborghini, Lancia, Leapmotor, Lepas, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, MHero, Omoda, Opel, Peugeot, PETRONAS Lubricants International, Pininfarina, Polestar, RECARO Automotive, Renault, Sabelt, Sparco, Sportequipe, Suzuki, SWM, Tesla, Tiger, Voyah.
Anche test drive
Ci sarà l’area dedicata ai test drive, che quest’anno vedrà la presenza dei modelli di BYD, DENZA, EMC, Foton, Hyundai, Jaecoo, Kia, Omoda, Mazda, Polestar, SWM, Tesla. I visitatori avranno la possibilità di provare su strada modelli elettrici, ibridi e termici, testando in prima persona prestazioni, tecnologie e design delle novità del mercato.
L’area test drive sarà allestita in piazza Castello, lato Prefettura, con diversi percorsi in viabilità ordinaria, che si snoderanno tra le strade e i viali del centro di Torino.
Il programma
Venerdì 26 settembre è la giornata inaugurale. Alle ore 10 l’inaugurazione Salone Auto Torino in Piazza Castello, alla presenza delle principali istituzioni politiche governative e del territorio, oltre alle rappresentanze del settore automotive. Insieme ad Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino, ci sarà Federica Masolin, giornalista sportiva di Sky e madrina dell’evento.
Nel corso della giornata stampa si svolgeranno le conferenze stampa degli espositori, oltre a talk, tavole rotonde e momenti di confronto istituzionale. A completare il programma alle ore 15 si svolgerà Piemonte meets China - Turin Automotive Design Award (TADA), il primo premio europeo dedicato al design automobilistico cinese in Europa, volto a promuovere la cooperazione tra i sistemi automotive di Italia, Europa e Cina.
Organizzato da Salone Auto Torino in collaborazione con Auto&Design, Italdesign e CDC Milano, il TADA vedrà la partecipazione di designer internazionali e figure di riferimento del settore, in una cerimonia che si svolgerà a Palazzo Reale, pubblica e aperta ai media, che celebrerà l’eccellenza e l’innovazione nel car design.
Sabato 27 settembre
Tra gli appuntamenti speciali dell’edizione 2025 torna il Supercar Meeting Venaria Reale Torino, in programma per la giornata di sabato 27 settembre.
Si tratta di un evento multimarca che celebra la passione per le quattro ruote, coinvolgendo 100 equipaggi provenienti da tutta Italia e selezionati tra i più prestigiosi collezionisti, appassionati ed esperti del mondo automotive.
La partenza è prevista dalla storica via Mensa di Venaria Reale dove il pubblico potrà ammirare le vetture in esposizione davanti alla Reggia. Dopo un pranzo riservato in piazza Annunziata alla presenza delle autorità locali, il corteo partirà alla volta di Torino, raggiungendo nel pomeriggio il centro cittadino e l’area espositiva del Salone Auto Torino.
Domenica 28 settembre
Domenica 28 settembre, in parallelo alle attività del Salone, si svolgerà sulla collina torinese di Revigliasco la quarta edizione del Festival Car – Concorso d’Eleganza.
Saranno oltre 80 le vetture storiche attese, tra modelli rari, gioielli d’epoca e youngtimer che hanno segnato il percorso dell’automobile.
Ciò che rende unico questo concorso è la location diffusa nel borgo: le auto saranno esposte lungo le vie del paese, accessibili liberamente al pubblico, in un’atmosfera rilassata e autentica.
Le vetture saranno visibili dalle 11.30 del mattino fino alla premiazione delle ore 16, per una giornata all’insegna della passione, della storia e della bellezza automobilistica in uno dei contesti più affascinanti del territorio.
Le convenzioni
I visitatori avranno l’opportunità di vivere a pieno la città di Torino, grazie alle diverse convenzioni e i numerosi sconti dedicati al pubblico di Salone Auto Torino per trasporti, musei, alberghi, ristoranti e negozi. Di seguito, le convenzioni confermate a oggi del Pass Convenzioni, scaricabile dal sito www.saloneautotorino.com.
Trasporti
Grazie all’iniziativa MaaS ToMove, sarà possibile muoversi per la città con mezzi sostenibili usufruendo di un bonus di 20€ utilizzabile per l’acquisto del 50% del costo su tutti i viaggi con i mezzi pubblici GTT, taxi, monopattini, e-bike e scooter disponibili sulle SuperApp Urbi o Wetaxi.
Enjoy, servizio di vehicle service, permette di raggiungere Salone Auto Torino con una tariffa convenzionata legata ad un codice promozionale, scaricabile insieme al Pass Convenzioni.
Musei
Grazie al Pass Convenzioni, inoltre, i visitatori avranno accesso a promozioni speciali per scoprire alcuni dei musei e delle attrazioni culturali più importanti della città: Museo Nazionale dell’Automobile, Museo Egizio, Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo, Pinacoteca Agnelli, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Museo Lavazza, Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, Abbazia di Santa Maria di Staffarda e Centro Storico Fiat daranno la possibilità di accedere alle proprie collezioni e alle proprie strutture con una tariffa ridotta durante la tre giorni di Salone Auto Torino.
Nel weekend di Salone Auto Torino, nella giornata di sabato 27 settembre, in occasione dell’apertura serale straordinaria per le “Giornate Europee del Patrimonio”, dalle 19.30 alle 22.30 sarà possibile visitare alcune sezioni dei Musei Reali al costo simbolico di 1 euro (ultimo ingresso ore 21.30).
Anche Palazzo Madama aderirà con l'ingresso ridotto a 1 euro sabato 27 e domenica 28 settembre.
Hotel
BWH Hotels Italia & Malta, Minor Hotels Europe & Americas, Hotel Plaza e Starhotels Majestic offriranno convenzioni dedicate a tutti coloro che hanno scaricato il Pass Convenzioni per soggiornare a Torino nella settimana dell’evento ad una tariffa ridotta.
Intrattenimento
Nel weekend di Salone Auto Torino, Turismo Torino e Provincia organizzerà il Welcome Tour® Torino – Speciale Salone, con partecipazione gratuita per il pubblico, e la visita d’impresa gratuita a PETRONAS Lubricants International, fissata per venerdì 26 settembre.
Somewhere Tours proporrà durante la tre giorni i suoi tour più noti: Torino in Canoa, Barriera Design District, Tour a Palazzo Reale, Tour Museo dell’Auto, Tour Centro Storico Fiat, Torino Magica® Tour, La magia del Museo Egizio di Torino.
City Sightseeing Torino offrirà un esclusivo sconto del 20% sui suoi servizi Hop On Hop Off per un’avventura in città a bordo dei loro bus rossi a due piani.
Ristoranti
Il weekend potrà arricchirsi anche con esperienze culinarie nei ristoranti aderenti all’iniziativa: tra questi, il circuito Mangébin, che raccoglie i ristoranti tipici piemontesi di Torino, ha aderito all’iniziativa e offrirà un gustoso omaggio a sorpresa a tutti coloro che presenteranno il Pass Convenzioni alla cassa.
Sono presenti anche l’Osteria Rabezzana e Rock Burger, che offriranno uno sconto del 10% sui loro piatti e nei loro ristoranti.
Negozi
La Perla di Torino metterà a disposizione un codice sconto, valido dal 26 settembre al 4 ottobre per gli acquisti nello store e sullo shop online, che garantirà ai possessori del Pass Convenzioni uno sconto del 10%.