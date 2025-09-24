Salone Auto Torino 2025, oltre 50 brand presenti: ecco il programma

Dal 26 al 28 settembre ritorna la kermesse dell'automotive in Italia, attesi 500.000 visitatori. Diversi i luoghi adibiti nel centro città, tutto gratuito

Dal 26 al 28 settembre 2025 torna a Torino il Salone dell'Auto, con oltre 50 brand automobilistici già confermati e 500.000 visitatori attesi. Il format è lo stesso dello scorso anno, improntato all' accessibilità: una manifestazione "diffusa" in diverse location tra piazza Castello, piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali e gratuita. Chi partecipa I brand automotive presenti in esposizione statica e dinamica sono: Abarth, Alfa Romeo, Birba, BMW, BYD, Citroën, Dallara, DENZA, DFSK, Dongfeng, DR, DS, EMC, Evo, Ferrari, Fiat, Foton, Geely, GFG Style, Hyundai, ICH-X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, KIA, Lamborghini, Lancia, Leapmotor, Lepas, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, MHero, Omoda, Opel, Peugeot, PETRONAS Lubricants International, Pininfarina, Polestar, RECARO Automotive, Renault, Sabelt, Sparco, Sportequipe, Suzuki, SWM, Tesla, Tiger, Voyah. Anche test drive Ci sarà l’area dedicata ai test drive, che quest’anno vedrà la presenza dei modelli di BYD, DENZA, EMC, Foton, Hyundai, Jaecoo, Kia, Omoda, Mazda, Polestar, SWM, Tesla. I visitatori avranno la possibilità di provare su strada modelli elettrici, ibridi e termici, testando in prima persona prestazioni, tecnologie e design delle novità del mercato. L’area test drive sarà allestita in piazza Castello, lato Prefettura, con diversi percorsi in viabilità ordinaria, che si snoderanno tra le strade e i viali del centro di Torino.

Il programma Venerdì 26 settembre è la giornata inaugurale. Alle ore 10 l’inaugurazione Salone Auto Torino in Piazza Castello, alla presenza delle principali istituzioni politiche governative e del territorio, oltre alle rappresentanze del settore automotive. Insieme ad Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino, ci sarà Federica Masolin, giornalista sportiva di Sky e madrina dell’evento. Nel corso della giornata stampa si svolgeranno le conferenze stampa degli espositori, oltre a talk, tavole rotonde e momenti di confronto istituzionale. A completare il programma alle ore 15 si svolgerà Piemonte meets China - Turin Automotive Design Award (TADA), il primo premio europeo dedicato al design automobilistico cinese in Europa, volto a promuovere la cooperazione tra i sistemi automotive di Italia, Europa e Cina. Organizzato da Salone Auto Torino in collaborazione con Auto&Design, Italdesign e CDC Milano, il TADA vedrà la partecipazione di designer internazionali e figure di riferimento del settore, in una cerimonia che si svolgerà a Palazzo Reale, pubblica e aperta ai media, che celebrerà l’eccellenza e l’innovazione nel car design. Sabato 27 settembre Tra gli appuntamenti speciali dell’edizione 2025 torna il Supercar Meeting Venaria Reale Torino, in programma per la giornata di sabato 27 settembre. Si tratta di un evento multimarca che celebra la passione per le quattro ruote, coinvolgendo 100 equipaggi provenienti da tutta Italia e selezionati tra i più prestigiosi collezionisti, appassionati ed esperti del mondo automotive. La partenza è prevista dalla storica via Mensa di Venaria Reale dove il pubblico potrà ammirare le vetture in esposizione davanti alla Reggia. Dopo un pranzo riservato in piazza Annunziata alla presenza delle autorità locali, il corteo partirà alla volta di Torino, raggiungendo nel pomeriggio il centro cittadino e l’area espositiva del Salone Auto Torino. Domenica 28 settembre Domenica 28 settembre, in parallelo alle attività del Salone, si svolgerà sulla collina torinese di Revigliasco la quarta edizione del Festival Car – Concorso d’Eleganza. Saranno oltre 80 le vetture storiche attese, tra modelli rari, gioielli d’epoca e youngtimer che hanno segnato il percorso dell’automobile. Ciò che rende unico questo concorso è la location diffusa nel borgo: le auto saranno esposte lungo le vie del paese, accessibili liberamente al pubblico, in un’atmosfera rilassata e autentica. Le vetture saranno visibili dalle 11.30 del mattino fino alla premiazione delle ore 16, per una giornata all’insegna della passione, della storia e della bellezza automobilistica in uno dei contesti più affascinanti del territorio. Approfondimento Iaa Mobility 2025, al salone dell'auto di Monaco confronto Europa-Cina

