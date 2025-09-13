Qual è l'elettrico "giusto" per il futuro automotive?

Alla fiera internazionale in Baviera è andato in scena il primo appuntamento internazionale del comparto automotive dall'introduzione dei dazi da parte dell'amministrazione americana. I player cinesi hanno occupato in massa gli stand e le strade di Monaco, quelli di casa hanno mostrato che ci sono e che vogliono rispondere. Ma come lo faranno? E mentre le autorità europee ribadiscono che il futuro dell'automotive è elettrico, restano da capire le modalità e i tempi