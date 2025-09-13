Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Auto

Qual è l'elettrico "giusto" per il futuro automotive?

Stefano Santini

©Getty

Alla fiera internazionale in Baviera è andato in scena il primo appuntamento internazionale del comparto automotive dall'introduzione dei dazi da parte dell'amministrazione americana. I player cinesi hanno occupato in massa gli stand e le strade di Monaco, quelli di casa hanno mostrato che ci sono e che vogliono rispondere. Ma come lo faranno? E mentre le autorità europee ribadiscono che il futuro dell'automotive è elettrico, restano da capire le modalità e i tempi  

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ