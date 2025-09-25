Auto, in Europa ad agosto +4,7% di vendite. Stellantis a +2,2%

Nel mese di agosto, in Europa Occidentale, sono state immatricolate 791.349 auto, pari al 4,7%% in più rispetto allo stesso mese del 2024. Da inizio anno - in base ai dati diffusi dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state vendute complessivamente 8.691.840 vetture, con un incremento pari allo 0,4% sull'analogo periodo dell'anno precedente. Nei primi otto mesi del 2025, tra l'altro, nella Ue sono state immatricolate 1.132.603 auto elettriche, pari al 15,8% del mercato europeo.

Il caso Stellantis

In particolare, è emerso, il gruppo Stellantis ha venduto in Europa, Paesi Efta e Regno Unito nel mese di agosto 106.078 auto, pari al 2,2% in più dello stesso mese nel 2024. La quota di mercato è pari al 13,4% contro il 13,7% dell'anno precedente. Da inizio 2025 le immatricolazioni del gruppo sono state pari a 1.298.913, con una flessione del 7,4% sull'analogo periodo dell'anno precedente. La quota è in calo dal 16,2% al 14,9%.