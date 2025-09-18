La luce tagliente di Polestar5, GT elettrica allo stato puro

Sul tetto del mondo a batteria splende una nuova ammiraglia. Svelata a Monaco Polestar 5, una GT quattro porte da far girare la testa. Potenza fino a 650 kW, ben 670 km di autonomia su piattaforma a 800 volt, 4 sedili che diventano cinque, 11 telecamere con lunotto virtuale, interni bio-based. Prezzo per pochi, ma la casa svedese punta ancora una volta, semplicemente, al capolavoro
- Cinque metri di lunghezza, alta 1,42 m. Il profilo aerodinamico richiama la forma di un’ala, con frontale basso e superfici minimaliste. Linea del tetto slanciata. Pieno stile scandinavo
- Due motorizzazioni, la Dual Motor da 550 kW e la Performance da 650kW di potenza. Entrambe con batteria agli ioni di litio da 112 kWh con architettura a 800 volt per ricarica superveloce (fino all’80% in 22 minuti). Autonomia da 565 km a 670 km
- Come per la sorella Polestar 4, il lunotto è virtuale. Lo specchietto retrovisore digitale proietta le immagini della telecamera posteriore. L'effetto è quello di un "salottino" nei sedili posteriori
- La SmartZone sul frontale, feature di Polestar, integra sensori, radar e telecamera anteriore per il parcheggio. Polestar 5 conta 11 telecamere, una telecamera di monitoraggio del conducente, un radar a medio raggio e 12 sensori a ultrasuoni
- Il maxitetto panoramico in vetro conta oltre 2 metri di lunghezza e 1,25 metri di larghezza, per una massima luminosià dell'abitacolo
- Polestar 5 monta un volante regolabile elettricamente. Lo stesso vale per il display da 9 pollici, montato direttamente sulla colonna dello sterzo. Non può mancare l'head-up display da 9,5 pollici
- I sedili sono 4, ma alzando il bracciolo centrale posteriore si ottiene una quinta seduta. Anche sul retro è possibile controllare il clima a quattro zone, il riscaldamento, la ventilazione e le funzioni di massaggio dei sedili. Gli interni contano materiali in fibre naturali e riciclati
- Polestar 5 conta sei colorazioni, tra cui le due finiture opache Storm e Magnesium. Il prezzo di lancio della Dual motor è 119.800 euro, mentre Performance è disponibile a partire da 144.800 euro