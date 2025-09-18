Esplora tutte le offerte Sky
La luce tagliente di Polestar5, GT elettrica allo stato puro

Sul tetto del mondo a batteria splende una nuova ammiraglia. Svelata a Monaco Polestar 5, una GT quattro porte da far girare la testa. Potenza fino a 650 kW, ben 670 km di autonomia su piattaforma a 800 volt, 4 sedili che diventano cinque, 11 telecamere con lunotto virtuale, interni bio-based. Prezzo per pochi, ma la casa svedese punta ancora una volta, semplicemente, al capolavoro

 

