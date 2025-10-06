Bollo auto elettriche e ibride, costi ed esenzioni: cosa sapere

Generalmente le auto elettriche sono sempre esenti dal pagamento della tassa di proprietà automobilistica, ma nella maggior parte delle regioni questa esenzione non è definitiva. Stesso discorso, con leggere differenze, per le ibride. Vediamo come cambia da regione a regione e quali sono le modalità e l'entità dei pagamenti
Le auto ibride ed elettriche, oltre a offrire una maggiore sostenibilità ambientale e a ridurre i consumi, consentono di avere agevolazioni sul bollo auto, la tassa di possesso che ogni automobilista deve pagare annualmente. Ma tali esenzioni non sono uguali su tutto il territorio italiano: variano da regione a regione. Possono essere permanenti oppure temporanee, vale a dire che dopo un certo numero di anni l'esenzione scade e si torna a pagare una parte o l'interno importo del bollo. Per le auto ibride, invece, alcune regioni non prevedono alcuna agevolazione, mentre altre praticano una esenzione a tempo solitamente di un periodo minore rispetto a quello previsto per le elettriche.
Le esenzioni nel 2025 regione per regione
|
REGIONE
|ESENZIONE ELETTRICHE
|ESENZIONE IBRIDE
|Valle d’Aosta
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|▪️ Per 5 anni per veicoli immatr. tra il 2020 e il 2022
▪️ Temporanea (importo totale a seguire)
|Piemonte
|Permanente
|▪️ Per 5 anni per veicoli con potenza ≤ a 100 kW termici
▪️ Temporanea (importo totale a seguire)
|Lombardia
|Permanente
|▪️ Per 3 anni per veicoli con potenza ≤ a 100 kW termici
▪️ Temporanea (importo totale a seguire)
|Trent.-Alto Adige
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|▪️Tra 1 e 5 anni in base alle emissioni di CO2
▪️ Temporanea (importo totale a seguire)
|Veneto
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|▪️Per 3 anni
▪️ Temporanea (importo totale a seguire)
|Liguria
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|▪️Per 3 anni (immatr. 2022) o 2 anni (immatr. 2023)
▪️Nessuna per veicoli immatricolati nel 2025
▪️ Temporanea (importo totale a seguire)
|Emilia Romagna
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|Nessuna esenzione
|Friuli Venezia Giulia
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|Nessuna esenzione
|Toscana
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|Nessuna esenzione
|Marche
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea (importo totale a seguire)
|Umbria
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|Nessuna esenzione
|Lazio
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|▪️Per 3 anni (per veicoli immatr. nel 2022)
▪️ Temporanea (importo totale a seguire)
|Abruzzo
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|▪️Per 3 anni (per veicoli immatr. tra il 2020 e il 2021)
▪️ Temporanea (importo totale a seguire)
|Molise
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|Nessuna esenzione
|Campania
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|▪️ Per 3 anni post-rottamazione 2014 o ibrido-metano
▪️ Per 5 anni per veicolo elettrico
▪️ Temporanea (25% a seguire)
|Basilicata
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea (importo totale a seguire)
|Puglia
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|▪️ Per 5 anni per auto immatr. dal 1/1/ 2014 e per auto alimentate a idrogeno immatr. dal 1/1/2018
▪️ Temporanea (sconto al 75% per auto ibride o a idrogeno)
▪️ Temporanea (importo totale a seguire per auto con alimentaz. doppia)
|Calabria
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|Nessuna esenzione
|Sicilia
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|▪️Per 3 anni per ibride plug-in, full hybrid o alimentaz. a idrogeno
▪️ Temporanea (importo totale a seguire)
|Sardegna
|▪️ Per 5 anni
▪️ Temporanea
(25% a seguire)
|Nessuna esenzione
Come si calcola il bollo delle auto elettriche
Solo Lombardia e Piemonte applicano quindi l'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto per chi ha auto elettriche, per il resto si pagherà. Per tutte le altre, dopo un periodo temporaneo in cui la tassa non si paga nulla, si verserà il 25% dell’importo dovuto per i corrispondenti veicoli alimentati a benzina.
Nelle auto elettriche la potenza che caratterizza il motore elettrico è espressa in kW, come nelle termiche. Il bollo va calcolato sui kW totali del motore elettrico, a cui poi andrà sottratto il 75% del totale. La potenza da considerare per il calcolo è quella indicata sul libretto di circolazione, vale a dire quella che si basa solo sulla potenza massima che l’auto può mantenere per 30 minuti consecutivi, e non è quindi quella indicata sulla scheda tecnica. Una volta individuati i kW, quindi, si moltiplicano per il valore stabilito dalla propria regione (ognuna ne ha uno) e sul risultato si applica lo sconto del 75%.
Come si calcola il bollo delle auto ibride
Per le auto ibride (full hybrid, mild hybrid, plug-in) il calcolo considera soltanto il motore termico, quindi la parte a benzina o diesel, senza considerare la potenza espressa in kW dal propulsore elettrico. Quindi la quota è inferiore rispetto a una corrispondente endotermica. Non tutte le Regioni prevedono agevolazioni sul bollo per le auto ibride.
E il superbollo?
Le auto elettriche e ibride devono pagare anche il superbollo (sovrattassa che si applica a veicoli con potenza superiore ai 185 kW). Per le elettriche, una volta terminato il periodo di eventuale totale esenzione, per ogni kW oltre la soglia dei 185 bisogna versare un importo aggiuntivo, ridotto rispetto a quello previsto per le auto tradizionali. Per le ibride, il calcolo si fa esclusivamente sul motore termico, quindi se la parte endotermica non supera i 185 kW non c’è nessun superbollo da pagare.
