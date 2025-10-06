Bollo auto elettriche e ibride, costi ed esenzioni: cosa sapere

Generalmente le auto elettriche sono sempre esenti dal pagamento della tassa di proprietà automobilistica, ma nella maggior parte delle regioni questa esenzione non è definitiva. Stesso discorso, con leggere differenze, per le ibride. Vediamo come cambia da regione a regione e quali sono le modalità e l'entità dei pagamenti

Le auto ibride ed elettriche, oltre a offrire una maggiore sostenibilità ambientale e a ridurre i consumi, consentono di avere agevolazioni sul bollo auto, la tassa di possesso che ogni automobilista deve pagare annualmente. Ma tali esenzioni non sono uguali su tutto il territorio italiano: variano da regione a regione. Possono essere permanenti oppure temporanee, vale a dire che dopo un certo numero di anni l'esenzione scade e si torna a pagare una parte o l'interno importo del bollo. Per le auto ibride, invece, alcune regioni non prevedono alcuna agevolazione, mentre altre praticano una esenzione a tempo solitamente di un periodo minore rispetto a quello previsto per le elettriche.

Come si calcola il bollo delle auto elettriche

Solo Lombardia e Piemonte applicano quindi l'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto per chi ha auto elettriche, per il resto si pagherà. Per tutte le altre, dopo un periodo temporaneo in cui la tassa non si paga nulla, si verserà il 25% dell’importo dovuto per i corrispondenti veicoli alimentati a benzina.

Nelle auto elettriche la potenza che caratterizza il motore elettrico è espressa in kW, come nelle termiche. Il bollo va calcolato sui kW totali del motore elettrico, a cui poi andrà sottratto il 75% del totale. La potenza da considerare per il calcolo è quella indicata sul libretto di circolazione, vale a dire quella che si basa solo sulla potenza massima che l’auto può mantenere per 30 minuti consecutivi, e non è quindi quella indicata sulla scheda tecnica. Una volta individuati i kW, quindi, si moltiplicano per il valore stabilito dalla propria regione (ognuna ne ha uno) e sul risultato si applica lo sconto del 75%.

Come si calcola il bollo delle auto ibride

Per le auto ibride (full hybrid, mild hybrid, plug-in) il calcolo considera soltanto il motore termico, quindi la parte a benzina o diesel, senza considerare la potenza espressa in kW dal propulsore elettrico. Quindi la quota è inferiore rispetto a una corrispondente endotermica. Non tutte le Regioni prevedono agevolazioni sul bollo per le auto ibride.

E il superbollo?

Le auto elettriche e ibride devono pagare anche il superbollo (sovrattassa che si applica a veicoli con potenza superiore ai 185 kW). Per le elettriche, una volta terminato il periodo di eventuale totale esenzione, per ogni kW oltre la soglia dei 185 bisogna versare un importo aggiuntivo, ridotto rispetto a quello previsto per le auto tradizionali. Per le ibride, il calcolo si fa esclusivamente sul motore termico, quindi se la parte endotermica non supera i 185 kW non c’è nessun superbollo da pagare.