Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Auto, modelli in uscita a ottobre 2025: da Audi Q3 alla nuova Compass

Auto fotogallery
6 foto

Il mese di ottobre si preannuncia ancora una volta come ricco di novità per il mondo dell’auto. Sono infatti diversi i modelli attesi al debutto sul mercato ma anche il ritorno di alcune vetture in veste rinnovata, così come gli annunci a sorpresa che potrebbero arrivare dalle case automobilistiche.

A cura di Gianluca Sepe e Stefano Santini

ULTIME FOTOGALLERY

Auto, modelli in uscita a ottobre 2025: da Audi Q3 alla nuova Compass

Auto

Il mese di ottobre si preannuncia ancora una volta come ricco di novità per il mondo dell’auto....

6 foto

Migliaia in piazza a Tbilisi, scontri con la polizia. FOTO

Mondo

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Tbilisi per protestare contro il governo e...

11 foto

Auto, i modelli più venduti a settembre 2025: la classifica

Auto

Anche a settembre a guidare la classifica delle vendite di auto in Italia è la Fiat Panda,...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Aperture dei giornali dedicate allo sciopero generale per Gaza, che ha visto manifestazioni e...

16 foto

Locali storici d’Italia, viaggio tra i luoghi simbolo dell'ospitalità

Lifestyle

Hanno almeno un secolo di storia. Li hanno frequentati re, filosofi, attori e...

30 foto

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Auto, modelli in uscita a ottobre 2025: da Audi Q3 alla nuova Compass

    Auto

    Il mese di ottobre si preannuncia ancora una volta come ricco di novità per il mondo dell’auto....

    6 foto

    Auto, i modelli più venduti a settembre 2025: la classifica

    Auto

    Anche a settembre a guidare la classifica delle vendite di auto in Italia è la Fiat Panda,...

    10 foto

    Drive Club, le puntate della rubrica di auto e mobilità di Sky TG24

    Drive Club, la rubrica sui motori

    L'approfondimento sul mondo dell'automotive va in onda il sabato alle 15:30 su Sky TG24, in...