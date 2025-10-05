Auto, modelli in uscita a ottobre 2025: da Audi Q3 alla nuova Compass

Il mese di ottobre si preannuncia ancora una volta come ricco di novità per il mondo dell’auto. Sono infatti diversi i modelli attesi al debutto sul mercato ma anche il ritorno di alcune vetture in veste rinnovata, così come gli annunci a sorpresa che potrebbero arrivare dalle case automobilistiche.
A cura di Gianluca Sepe e Stefano Santini
- Le consegne inizieranno entro la fine del mese. Tre allestimenti con prezzo a partire da 42.500 euro mentre la gamma dei motori si compone di diverse opzioni: c’è la powertrain plug-in hybrid con batteria maggiorata a 25,7 kWh, 19,7 kWh netti, per un’autonomia in full electric di 119 km e ricarica in DC fino a 50 kW per passare dal 10 all’80% in 30 minuti, da 272 CV grazie al 1.5 TFSI. Gli altri propulsori sono il benzina MHEV 1.5 TFSI da 150 CV e il 2.0 TFSI da 204 o 265 CV a trazione integrale e il diesel 2.0 TDI da 150 CV
- A ottobre arriveranno anche diverse novità per il marchio Seat. Dopo un periodo che ha visto la casa automobilistica di Martorell vicina a dire addio alla sua gamma di automobili per spostarsi verso la micro mobilità, ora è tempo di presentare qualcosa di nuovo e oltre alla nuova Seat Ibiza dovrebbe arrivare anche il momento della nuova Arona.
- Ci sarà poi spazio anche per la nuova Jeep Compass, con il modello del marchio americano di Stellantis che giunge alla terza generazione. Questa sarà anche la prima versione completamente elettrica, con powertrain da 213 CV e batteria da 74 kWh per un’autonomia di 500 km con una sola ricarica. A questa variante si aggiungono anche l’ibrido da 145 CV e una plug-in hybrid da 195 CV.
- Ad ottobre è attesa sul mercato anche la nuova Jaecoo 5, SUV compatta del marchio cinese che è stata svelata al Milano Monza Motor Show. Sarà disponibile con motore turbobenzina 1.6 TGDi da 147 CV e poi con powertrain full electric da 155 kW (211 CV), abbinato a una batteria da 60,9 kWh, per un’autonomia dichiarata di 402 km.
- Arriverà ad ottobre anche la BYD Seal 06, compatta del marchio asiatico che porta in dote un motore elettrificato, in particolare una powertrain 1.5 full hybrid da 163 o 218 CV.
- Tra ottobre e novembre potrebbe essere svelata anche una delle auto più attese dell’anno, vale a dire la nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio. Per ora si sa pochissimo, tranne una piccola porzione del posteriore mostrata nel video di Natale diffuso dal Biscione. Sarà basata sulla piattaforma STLA Large e avrà powertrain elettrici ma anche endotermici.