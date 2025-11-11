Bonus elettrodomestici click day, quando inizia e come fare domanda

Sconto di 100 euro e 200 euro per acquistare un nuovo dispositivo ad alta efficienza energetica rottamandone uno vecchio. Il click day è previsto per il 18 novembre

Conto alla rovescia per il bonus elettrodomestici 2025 che prevede uno sconto di 100 euro (fino a 200 per chi ha un Isee inferiore a 25.000 euro) per acquistare un nuovo dispositivo ad alta efficienza energetica rottamandone uno vecchio. Il click day è previsto per il 18 novembre.

Ma quanto è possibile risparmiare sulla bolletta elettrica cambiando gli apparecchi? Per calcolare i benefici sulla bolletta elettrica, Facile.it ha preso in considerazione i consumi di una famiglia tipo (2.700 kWh l’anno) e una tariffa energetica pari a 0,31 euro al kWh. Il risparmio è stato calcolato confrontando i consumi degli elettrodomestici con l’etichetta energetica più alta e quelli con l’etichetta più bassa.

Come funziona il bonus

Il richiedente dovrà, in primis, farne richiesta sul portale online gestito da Invitalia e PagoPa. Accertato il possesso dei requisiti, la piattaforma rilascerà un codice alfanumerico con allegato l’importo massimo spendibile per il nuovo elettrodomestico. Dopo aver completato l’acquisto, lo sconto verrà applicato direttamente all’interno della fattura emessa dal venditore.

Il valore del bonus è variabile in base al reddito e copre fino al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico. Il contributo massimo previsto è di 100 euro per ciascun prodotto acquistato. Questo sale a 200 euro per le famiglie che presentano un Isee in corso di validità inferiore a 25.000 euro. Il bonus è valido solo per prodotti realizzati in Europa e per poterne usufruire è necessario rottamare un elettrodomestico di classe energetica inferiore e della stessa categoria di quello nuovo acquistato.