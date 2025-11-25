Povertà in Italia, cresce il fenomeno dei “working poor”. I dati

Ad essere maggiormente in difficoltà risultano essere i nuclei più numerosi. Se è vero infatti che, nel 2025, il fenomeno dei “working poor” è in aumento ed è speccio della nuova fragilità individuale, una evoluzione significativa emerge anche considerando le famiglie. Grazie a nuove misure di sostegno locale, è emerso dall'indagine, sono diminuiti i nuclei familiari che si rivolgono a "Operazione Pane" (-12%) anche se quelli che chiedono aiuto oggi sono più numerosi. In media, sono realtà composte da 4 componenti (contro i 3 dello scorso anno) e con 3 figli (rispetto ai 2 del 2024) per famiglia. Inoltre, aumenta del 7% il numero delle famiglie italiane. La situazione più critica è quella della Campania dove si concentra il 29% dei nuclei familiari assistiti a livello nazionale (il valore più alto in assoluto) e la maggiore incidenza di famiglie monogenitoriali (37%) e di minori coinvolti (17%). Ancora più rilevante è il dato, generale, sulle famiglie italiane, secondo cui il 43% del totale nazionale vive proprio in questa regione italiana.

Campania - ©Ansa