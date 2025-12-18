Il Lazio presenta il bonus psiconcologia, cos’è e come funziona

"Questo è uno dei bei risultati che riusciamo a portare a casa. La ricorderò come una delle operazioni di successo quando sarò pensionato, perché da familiare so quanto sia importante”, ha detto il governatore Rocca. “La cura non è solo la terapia del malato di cancro, ma porta con sé in casa le ansie e le preoccupazioni di una sfida enorme, che oggi le terapie consentono di vincere, ma lo stato d'animo con cui si affronta tutto questo è fondamentale per il successo. La 'psiconcologia' può fare la differenza nella vita del paziente e dei suoi familiari", ha aggiunto.

