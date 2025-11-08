Tumori, lo sport può ridurre il rischio di morte del 31%: i dati Aiom

Un esempio concreto di iniziative utili alla prevenzione è stato il “Tour Mediterraneo” della Nave Amerigo Vespucci. Aiom, Fondazione Aiom e Airc insieme con la Società italiana di radiologia medica e interventistica hanno presenziato al “Villaggio IN Italia” in cinque tappe dell'iniziativa che ha portato in giro per i porti italiani la Nave Scuola della Marina Militare. Ai visitatori sono stati forniti consigli pratici e materiale informativo. Il ministero della Difesa stima che la campagna abbia generato un ritorno economico di 15 milioni di euro. "Sono stati raggiunti migliaia di cittadini e abbiamo spiegato l'importanza di seguire stili di vita sani e di svolgere gli screening”, ha sottolineato Saverio Cinieri, presidente di Fondazione Aiom. “Oltre ai positivi risultati economici sono stati sensibilizzati uomini e donne su come sia possibile stare alla larga dal cancro seguendo poche e semplici regole. Oltre alla pratica regolare dell'attività fisica è fondamentale non fumare, limitare il consumo di alcol, tenere sotto controllo il peso corporeo e seguire una dieta sana ed equilibrata. Vanno incentivati anche i programmi di screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del colon-retto. Ben vengano quindi le nuove risorse economiche, previste dall'ultima Manovra, per estendere la copertura degli esami di mammografia e di ricerca di sangue occulto nelle feci. Da anni però i tassi di adesione agli screening sono stati insufficienti soprattutto in alcune zone del Paese. Anche in questo caso la sensibilizzazione dei cittadini può davvero fare la differenza".

Medico - ©IPA/Fotogramma