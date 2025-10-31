Diete, quali cibi fanno bene a chi ha una vita sedentaria? Lo studio

Per tutti i soggetti coinvolti, le misurazioni vascolari condotte prima e dopo la seduta hanno rilevato come l’assunzione di cacao a basso contenuto di flavanoli abbia portato a un calo dei valori Fmd sulla funzionalità di braccia e gambe. Per quanto riguarda i soggetti che hanno consumato la bevanda al cacao ad alto contenuto di flavanoli, i parametri Fmd non sono scesi né si sono registrati, come per il primo gruppo, altri effetti negativi, dall’aumento della pressione diastolica al calo dell’ossigenazione muscolare.