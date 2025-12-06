Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive: cosa sapere

Bonus psicologo, ecco le graduatorie definitive: entro quando si deve usare e cosa sapereEconomia
Introduzione
Con un messaggio diffuso il 5 dicembre, l’Inps ha fatto sapere che sono state pubblicate le graduatorie definitive relative alle domande del 2025 per il Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia. Per usufruire del bonus psicologo, il beneficiario ha a disposizione 270 giorni e la prima seduta deve essere effettuata entro 60. Ecco tutti i dettagli
Quello che devi sapere
Le graduatorie del bonus psicologo
Le graduatorie definitive per il bonus psicologo sono state pubblicate il 5 dicembre 2025. “Con il presente messaggio si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2025 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per Regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige”, si legge nel messaggio dell’Inps. “I beneficiari – spiega ancora il messaggio – sono stati individuati tenendo conto del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) più basso e, a parità del valore dell’Isee, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse” stanziate.
Le risorse
Riguardo ai fondi a disposizione, l’Inps ha spiegato: “Il ministero della Salute, allo scopo di riallineare le annualità dei fondi e le procedure volte al loro utilizzo, ha unificato i fondi del 2024 e del 2025 con la conseguente elaborazione di un’unica graduatoria, per l’anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di richieste, anche in considerazione della forte valenza sociale rivestita dalla misura in argomento. Pertanto, il ministero della Salute ha comunicato all’Istituto che le risorse per gli anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente destinate alla procedura in corso”.
Come consultare le graduatorie
Per consultare le graduatorie e scoprire la propria posizione, chi ha fatto domanda deve collegarsi al sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it), poi digitare nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionare il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. Dopo aver effettuato l’autenticazione, gli utenti possono visionare l’esito della domanda: in caso di esito positivo, appare anche l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia, da comunicare al professionista. “Le domande con l’Isee recante omissioni e/o difformità, non sanate nei termini indicati, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie”, ha sottolineato l’Inps.
I tempi per le sedute
Da ieri, quindi, è possibile consultare le graduatorie e prenotare le sedute. L’Inps ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo a decorrere dal 5 dicembre 2025, data di pubblicazione del messaggio, per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia. Una volta trascorso questo tempo, il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio. Inoltre, c’è un’altra scadenza a cui fare attenzione: “A decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrente dal 5 dicembre 2025, decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie”, spiega l’Inps.
I professionisti
L’erogazione dell’importo spettante per il bonus, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità da lui/lei indicate. Nessun accredito di somme, quindi, è effettuato ai beneficiari della prestazione. “I professionisti – precisa l’Inps – devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrenti dal 5 dicembre 2025”. L’Istituto ricorda anche che “il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del bonus psicologo può avvenire solo a seguito dell'effettivo trasferimento delle risorse economiche all'Inps da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige”.
Cos’è il bonus psicologo
Il nome ufficiale del bonus psicologo è “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”. Si tratta di una misura di sostegno a persone in stato di ansia, stress, depressione, fragilità psicologica che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. La misura, quindi, ha l’obiettivo di fornire assistenza psicologica. Le domande potevano essere inviate dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025. Requisiti necessari erano la residenza in Italia e un Isee in corso di validità con valore non superiore a 50mila euro.
Il contributo
Il contributo può essere riconosciuto una sola volta in favore del richiedente e viene erogato al professionista per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, fino a un massimo di 15mila euro per la fascia di Isee più bassa. In particolare, il beneficio viene quantificato in base ai seguenti limiti di Isee:
- in caso di Isee inferiore a 15mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario;
- in caso di Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario;
- in caso di Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.
