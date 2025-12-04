Vaccini mRna contro i tumori, a che punto è l'Europa e quanto pesano

Il futuro riserva grandi innovazioni anche in termini di semplicità di somministrazione dei farmaci immunoterapici, come le terapie sottocute con nivolumab. "L'equivalenza dell'efficacia terapeutica nelle modalita' di somministrazione sottocute e' ampiamente dimostrata, e non solo in oncologia", spiega Ascierto. "Parliamo di una piccola iniezione che dura solo pochi minuti al mese, ma con tutta la sicurezza della gestione ospedaliera e monitorata del trattamento. Questo segnerà un netto miglioramento della qualità di vita del paziente oncologico", aggiunge. Inoltre, sono promettenti i primi risultati relativi al primo vaccino "fisso", piu' semplice ed economico da produrre rispetto a quelli personalizzati, che mira a colpire un set di quattro antigeni presenti nella maggior parte dei melanomi. In un recente studio condotto dal professore Ascierto, il vaccino "fisso" BNT111 si è dimostrato in grado di raddoppiare il tasso di risposta nei pazienti con melanoma avanzato e resistenti a più trattamenti standard, sia in combinazione con l'immunoterapia (cemiplimab) che da solo.