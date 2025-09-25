Colf e badanti, assunzioni stranieri fuori quota. Ma non per tutti

Al di là degli over 80 e dei disabili, restano in vigore per gli anni dal 2026 al 2028 tutte le regole canoniche. E quindi si continua con il sistema delle quote fissate per gli ingressi: nel 2026 il massimo sarà di 13.600, nel 2027 sarà di 14mila e nel 2028 sarà di 14.200. Il prossimo click day utile è già calendarizzato per il 18 febbraio 2026.