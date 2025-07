Nuovo Decreto Flussi, il calendario del click day per il 2026

Introduzione

Il 30 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato il Dpcm chiamato anche Decreto Flussi, che autorizza l’ingresso in Italia di altri 497.550 lavoratori stranieri nel triennio 2026 - 2028. Nello specifico saranno 164.850 per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028 , suddivisi tra 230.550 subordinati non stagionali e autonomi e 267mila stagionali. Il numero è ancora in crescita rispetto ai 450mila che erano stati programmati nel 2023-2025, poi integrati fino a oltre 468mila. Quali sono le novità sulla domanda e sull’assegnazione