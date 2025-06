Decreto flussi, 5mila ingressi in 3 anni: testo oggi in Cdm. Le novità

Per il lavoro subordinato non stagionale e per il lavoro autonomo sono ammesse 76.850 persone per ciascuno dei tre anni. Colf e badanti sono ammessi nell'ordine di 13.600 unità per il 2026, 14.000 per il 2027 e 14.200 per il 2028. Per il lavoro stagionale le quote sono: 88.000 il 2026, 89.000 per il 2027 e 90.000 per il 2028.

