Frane, alluvioni e valanghe: quasi tutta l’Italia è a rischio

Secondo il nuovo Rapporto Ispra 2024, 5,7 milioni di italiani vivono in zone a rischio frana. Cresce del 15% la superficie a pericolosità elevata. Quasi il 95% dei comuni è esposto a frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera. Censite oltre 636.000 frane in Italia.

Sono 5,7 milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane, di cui 1,28 milioni risiedono in zone classificate a maggiore pericolosità. È quanto emerge dal quarto Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia realizzato dall’Ispra, che aggiorna al 2024 la mappa della vulnerabilità del territorio nazionale. Il quadro che ne esce è preoccupante: milioni di persone, edifici, attività economiche e beni culturali sono esposti a un livello di rischio significativo.

Secondo il rapporto, risultano coinvolti oltre 582 mila nuclei familiari, 742 mila edifici, quasi 75 mila imprese e 14 mila beni culturali. Una fragilità strutturale che attraversa l’intero Paese.