Polizze catastrofali, rimborsi a rischio dopo il maltempo: ecco perché

Per le medie aziende (da 50 a 250 dipendenti) il termine era previsto il 30 settembre 2025, mentre per tutte le micro e piccole imprese l'obbligo era stato posticipato al 31 dicembre 2025. È stato tuttavia stabilito che per le imprese della pesca e dell'acquacoltura la scadenza è il 31 marzo 2026, così come per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per le imprese turistico ricettive.

Per approfondire: Il ciclone Harry ha causato danni oltre il miliardo in Sicilia e Sardegna