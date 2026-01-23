Uragano o ciclone? Ecco qual è la differenza

Dal punto di vista meteorologico uragano o ciclone indicano sostanzialmente lo stesso fenomeno. In entrambi infatti a vorticare non è soltanto l’aria, ma un enorme ed esteso ammasso nuvoloso. Sono tempeste cicloniche quelle che si sviluppano nell'Oceano Indiano e nell'emisfero meridionale, sono “uragani” quelle che nascono al largo delle coste del Centro-Nord America e sono “tifoni” quelli che prendono vita al largo delle coste asiatiche dell'Oceano Pacifico

Dal punto di vista meteorologico uragano o ciclone indicano sostanzialmente lo stesso fenomeno. In entrambi infatti a vorticare non è soltanto l’aria, ma un enorme ed esteso ammasso nuvoloso. Spesso uragani, cicloni e tifoni sono usati come sinonimi, ma ognuno di essi ha delle specificità. Con ciclone si intende una qualunque regione chiusa caratterizzata da bassa pressione. A seconda del luogo acquisisce il nome specifico: sono tempeste cicloniche quelle che si sviluppano nell'Oceano Indiano e nell'emisfero meridionale, sono “uragani” quelle che nascono al largo delle coste del Centro-Nord America e sono “tifoni” quelli che prendono vita al largo delle coste asiatiche dell'Oceano Pacifico. Parliamo di cicloni simil-tropicali quando intendiamo quelli che si verificano nel Mediterraneo.

Sia negli uragani che nei cicloni quindi si assiste a un’intensa rotazione ciclonica, in cui a ruotare in senso anti-orario nell’emisfero nord e orario nell’emisfero sud non è solo l’aria, ma anche l’esteso ammasso nuvoloso che costituisce l’uragano stesso. La forma è quella tipica di una spirale o di una ciambella con il buco al centro, chiamato anche “occhio del ciclone”. La differenza è quella tra gli uragani e i cicloni da una parte e i “tornado” e le “trombe d'aria” dall'altra, perchè in queste ultime a vorticare è soltanto l'aria.