Uragano Melissa, maltempo provoca gravi danni nei Caraibi

Mondo

I Paesi dei Caraibi sono stati investiti da una grave ondata di maltempo provocata dall’uragano Melissa. Ad Haiti almeno 23 persone sono morte, tra cui 10 bambini, dopo che un fiume è esondato per la pioggia, mentre in Giamaica oltre 400mila persone sono rimaste senza elettricità e hanno ricevuto forniture di cibo di emergenza.

