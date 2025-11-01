Uragano Melissa, maltempo provoca gravi danni nei Caraibi

I Paesi dei Caraibi sono stati investiti da una grave ondata di maltempo provocata dall’uragano Melissa. Ad Haiti almeno 23 persone sono morte, tra cui 10 bambini, dopo che un fiume è esondato per la pioggia, mentre in Giamaica oltre 400mila persone sono rimaste senza elettricità e hanno ricevuto forniture di cibo di emergenza.
