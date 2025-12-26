Nigeria, attentato contro moschea: vittime tra i fedeli

Un attentato suicida ha colpito una moschea a Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, durante le preghiere serali. L’esplosione ha provocato diversi morti e decine di feriti, soccorsi negli ospedali della città. L’attacco avviene in un’area segnata da anni di violenze jihadiste legate ai gruppi Boko Haram e ISWAP. Le autorità locali hanno condannato l’azione e rafforzato la vigilanza nei luoghi di culto e negli spazi pubblici.