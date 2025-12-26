Ucraina, canti e tradizioni natalizie tornano nelle strade

Circa un migliaio di persone ha sfilato nel centro di Kiev con costumi tradizionali per celebrare il Natale. I partecipanti hanno portato stelle decorate e cantato canti popolari legati a riti antichi. Si tratta di tradizioni che, secondo molti, erano state represse durante l’epoca sovietica. Alcune stelle riportavano i nomi di soldati ucraini caduti in guerra. La celebrazione si è intrecciata al desiderio diffuso di pace e di un futuro migliore per il Paese.
