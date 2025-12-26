Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Taipei, esercitazione antiterrorismo dopo l’attacco in metro

Mondo

A Taipei si è svolta un’esercitazione per rafforzare la risposta a possibili attacchi violenti, dopo l’accoltellamento nella metropolitana che ha causato vittime e numerosi feriti. Le autorità hanno chiesto di migliorare i protocolli di emergenza e la formazione delle forze di polizia. Durante la simulazione, finti aggressori armati di coltelli e molotov hanno attaccato passeggeri in una stazione della metro vicino al municipio. La polizia ha evacuato l’area, spento un incendio simulato e bloccato gli assalitori anche in una vicina stazione degli autobus. L’esercitazione, annunciata in anticipo ai residenti, ha coinvolto oltre 300 persone.

Prossimi video

Papa all'Angelus: "Si abbia coraggio per dialogo e pace"

Mondo

Taipei, esercitazione antiterrorismo dopo l’attacco in metro

Mondo

Guerra in Ucraina, Zelensky: incontrerò presto Trump, molto può essere deciso

Mondo

Nigeria, attentato contro moschea: vittime tra i fedeli

Mondo

Ucraina, canti e tradizioni natalizie tornano nelle strade

Mondo

Kim Jong Un rilancia lo sviluppo missilistico nordcoreano

Mondo