A Taipei si è svolta un’esercitazione per rafforzare la risposta a possibili attacchi violenti, dopo l’accoltellamento nella metropolitana che ha causato vittime e numerosi feriti. Le autorità hanno chiesto di migliorare i protocolli di emergenza e la formazione delle forze di polizia. Durante la simulazione, finti aggressori armati di coltelli e molotov hanno attaccato passeggeri in una stazione della metro vicino al municipio. La polizia ha evacuato l’area, spento un incendio simulato e bloccato gli assalitori anche in una vicina stazione degli autobus. L’esercitazione, annunciata in anticipo ai residenti, ha coinvolto oltre 300 persone.
Prossimi video
Papa all'Angelus: "Si abbia coraggio per dialogo e pace"
Mondo
Taipei, esercitazione antiterrorismo dopo l’attacco in metro
Mondo
Guerra in Ucraina, Zelensky: incontrerò presto Trump, molto può essere deciso
Mondo
Nigeria, attentato contro moschea: vittime tra i fedeli
Mondo
Ucraina, canti e tradizioni natalizie tornano nelle strade
Mondo
Kim Jong Un rilancia lo sviluppo missilistico nordcoreano
Mondo
Maltempo in California del Sud, allagamenti e frane
Mondo