Borse, esperti: con guerra in Medio Oriente crisi peggiore del 2022

A dettare l'entità della crisi sono dunque i tempi del conflitto. L'incertezza sui mercati aumenta la difficoltà delle aziende a determinare i prezzi e a difendere i risultati, considerato anche il margine operativo vicino al record del 12,5% registrato nei settori non finanziario ed energetico. Vanno poi aggiunti i dati macroeconomici che intravedono un rallentamento della crescita globale nominale, una domanda più debole e ricadute negative sul mercato del lavoro e sui sostegni fiscali dei singoli Stati.