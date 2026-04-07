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Teheran: "Giovani formino catene umane attorno a centrali elettriche"

Mondo
©Ansa

È l'appello rivolto, attraverso i microfoni della televisione di Stato iraniana, da Alireza Rahimi, segretario del Consiglio Supremo della Gioventù e dell'Adolescenza, in seguito alle minacce di ulteriori attacchi da parte di Trump all'Iran

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I giovani formino "catene umane" intorno alle centrali elettriche del paese. È l'appello rivolto dalla televisione di stato iraniana da Alireza Rahimi, segretario del Consiglio Supremo della Gioventù e dell'Adolescenza, in seguito alle minacce di ulteriori attacchi da parte degli Stati Uniti sull'Iran. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) La notizia è riportata dai media internazionali.

L'appello in tv

L'appello, nel corso di una videochiamata, è stato rivolto a "tutti i giovani, gli atleti, gli artisti, gli studenti e gli universitari, nonché i loro professori", perché si riuniscano "martedì alle 14 intorno alle centrali elettriche, che sono il nostro patrimonio nazionale e il nostro capitale, a prescindere da qualsiasi gusto o opinione politica, appartengono al futuro dell'Iran e alla gioventù iraniana". 

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