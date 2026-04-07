Hormuz, Cina e Russia bloccano risoluzione Onu su sicurezza stretto

Posto il veto sul testo messo a punto dal Bahrein (e sostenuto dagli Stati Uniti). Inviato Usa: "Rotta troppo cruciale per il mondo per essere usata come ostaggio" ascolta articolo

Russia e Cina hanno posto il veto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla bozza di risoluzione messa a punto dal Bahrein (e sostenuta dagli Stati Uniti) sulla sicurezza nello Stretto di Hormuz. Il testo chiedeva lo sblocco della cruciale rotta marittima senza menzionare più l'autorizzazione all'uso della forza.

La votazione La bozza di risoluzione ha ricevuto undici voti a favore, due contrari (Russia e Cia) e due astensioni (Colombia e Pakistan). Il testo, presentato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Kuwait e Qatar, chiedeva sforzi coordinati per garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz: incoraggiava fortemente gli Stati a "coordinare gli sforzi, di natura difensiva, commisurati alle circostanze, per contribuire a garantire la sicurezza della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, anche attraverso la scorta di navi mercantili e commerciali, e per scoraggiare i tentativi di chiudere, ostruire o comunque interferire con la navigazione internazionale attraverso lo Stretto di Hormuz". La bozza richiedeva inoltre che gli sforzi di coordinamento dei membri del Consiglio fossero "di natura difensiva" e adottassero "tutte le misure appropriate" per garantire che le loro attività fossero "condotte in piena conformità con il diritto internazionale umanitario". Chiedeva inoltre di tenere "debito conto dei diritti e delle libertà di navigazione" degli Stati terzi, al fine di garantire "un passaggio senza ostacoli e senza impedimenti attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il testo iniziale Inizialmente la bozza autorizzava i Paesi a usare "tutti i mezzi necessari" – formulazione che includerebbe l'azione militare – per garantire il transito attraverso lo Stretto di Hormuz e scoraggiare i tentativi di chiuderlo. Dopo che Russia, Cina e Francia, tutti paesi con diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza, si erano espressi contro il riferimento all'uso della forza, la risoluzione era stata rivista per eliminare tutti i riferimenti ad azioni offensive, autorizzando solo "tutti i mezzi difensivi necessari". Ma anche questo testo è stato respinto.