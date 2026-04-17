Ci sarà dunque spazio per più laboratori e per meno teoria canonica, tanto che la riforma prevede che nei percorsi quadriennali sia incrementata la didattica da laboratorio e l’apprendimento direttamente sul campo. Infatti sono previste più ore in questo ambito, con compresenza tra docenti teorici e insegnanti tecnico-pratici, un aumento delle esperienze di formazione in azienda, attività alternative alla lezione frontale classica, con metodologie nuove. Ci sarà grande attenzione sulle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) e sulle lingue straniere. Sono previsti percorsi per valorizzare le competenze trasversali e l’rrientamento con un numero maggiore di ore dedicate. Centrale sarà il coinvolgimento diretto del mondo del lavoro con esperti provenienti dalle imprese che parteciperanno alla progettazione dei corsi direttamente in aula. Gli istituti, infine, avranno più margine di manovra per modellare l’offerta formativa con il monte ore del quinto anno (1056 ore) che sarà redistribuito sui quattro anni precedenti, senza tagliare complessivamente il tempo dedicato alla scuola.