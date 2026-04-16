Scuola, trasferimenti provvisori per i prof con genitori over 65

In materia di scuola, il nodo dei trasferimenti temporanei non è l’unica novità contenuta nel Decreto Pnrr sul quale l’Aula di Palazzo Madama ha confermato la fiducia chiesta dal governo con 101 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astensioni. Dal prossimo anno scolastico debutta la riforma degli istituti tecnici voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Circa 10mila studenti iscritti avvieranno, per la prima volta, un percorso di sei anni dei quali i primi quattro svolti come istruzione superiore e gli ultimi due come ITS Academy.