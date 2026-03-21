Scuola, si avvicina il rinnovo del contratto. In arrivo nuovi aumenti

Il ministro del'Istruzione Giuseppe Valditara nei giorni scorsi si è detto ottimista: "Abbiamo mandato all'Aran il nostro atto di indirizzo per rinnovare il terzo contratto in questa legislatura: non c'è governo che abbia siglato tre contratti per un aumento medio di 416 euro al mese, quando sarà firmato anche il terzo contratto”. Poi ha spiegato: “Abbiamo aggiunto una serie di provvidenze importanti, per esempio per garantire l'assicurazione sanitaria; stanziato risorse per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per una serie di interventi a favore del personale scolastico; stiamo iniziando a dare il via a un meccanismo di welfare per il benessere dei lavoratori della scuola che deve essere sempre più incentivato e incoraggiato”. Tra i prossimi obiettivi del ministro: “Continuare a potenziare il welfare per il personale della scuola, completare il rinnovo dei programmi scolastici e il grande progetto di riqualificazione degli edifici scolastici che è stato avviato e che coinvolge il 25% delle scuole italiane”.