Contratto Scuola, aumenti di 150 euro per docenti e Ata: cosa cambia

Soddisfazione per la "fumata bianca" sul nuovo contratto scuola è stata espressa dai ministri più interessati al dossier, a partire dal titolare della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo: "Abbiamo chiuso a tempo record questa tornata contrattuale per tutti i comparti e cominciamo a lavorare per il ciclo 2025/27".

"Gli stipendi erano fermi da molti anni, dal 2009 al 2018, sotto diversi Governi. Oggi diamo rispetto e dignità a chi lavora per l'istruzione dei nostri giovani", è stato il commento del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che poi ha aggiunto: "Con i contratti 2019-2021 e 2022-2024 gli aumenti medi sono stati, rispettivamente, di 123 e 150 euro per i docenti, 89 e 110 euro per il personale Ata. Quando verrò firmato anche il contratto 2025-2027 si arriverà, compresi i relativi arretrati, ad un totale di 416 euro lordi mensili in più per gli insegnanti e 303 euro in più per il personale Ata".