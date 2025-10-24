Manovra, stop docenti esterni per supplenze brevi in scuole secondarie

Tornando alla Legge di Bilancio, si prevedono anche nuove forme di controllo sulle assenze dei docenti. “Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell’assenza e della sostituzione, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie, comunicandone le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre”, recita il comma 2 dell’articolo 106.