Stipendi docenti, verso rinnovo del contratto: le ipotesi di aumenti

Introduzione

È ancora in corso la trattativa tra l’amministrazione pubblica e i sindaci per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro per il settore Istruzione e Ricerca: le sigle e l’Aran - l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - stanno infatti ancora discutendo sull’aggiornamento della retribuzione tabellare annua. Aggiornamento che, è bene ricordarlo, sarà retroattivo al 1° gennaio del 2024.

La scorsa settimana si è tenuto un vertice tra l’Aran e i sindacati, e il presidente dell’Agenzia Antonio Naddeo aveva detto che l’incontro “con le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca si è svolto in un clima costruttivo. Abbiamo presentato una proposta economica concentrata sugli incrementi stipendiali e delle indennità fisse concretamente al personale della scuola”.