Mattarella oggi a Napoli per l'inaugurazione dell’anno scolastico

La manifestazione - che da oltre due decenni si intitola “Tutti a scuola” - si tiene in comprensorio scolastico che, nel quartiere di Fuorigrotta, vede tre istituti riuniti: l’Alberghiero Rossini, il liceo Scientifico Labriola e l’Artistico Boccioni. Prima il capo dello Stato visita l’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon e il carcere minorile di Nisida

È il giorno della cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’anno scolastico. Quest’anno l’evento, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si tiene a Napoli. Individuato per la manifestazione - che da oltre due decenni si intitola “Tutti a scuola” - un comprensorio scolastico che, nel quartiere di Fuorigrotta, in via Terracina, vede tre istituti riuniti: l’Alberghiero Rossini, il liceo Scientifico Labriola e l’Artistico Boccioni.

Prima le tappe all’ospedale pediatrico e al carcere minorile

Mattarella è atteso in via Terracina, nel pomeriggio (la cerimonia inizia alle 16.30), insieme al ministro dell'Istruzione Valditara. Ma, prima di arrivare a Fuorigrotta, il programma prevede la visita del capo dello Stato all’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon e al carcere minorile di Nisida. Questi luoghi rappresentano contesti complessi dove l’educazione assume un valore prezioso, dimostrando come la scuola possa essere ovunque.

