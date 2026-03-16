Scuola, mobilità docenti e personale Ata: domande e scadenze

Quando presentare la domanda

Le domande potranno essere presentate a partire dal 16 marzo, secondo il calendario differenziato per le diverse categorie di personale. I docenti potranno farlo dal 16 marzo al 2 aprile, il personale Ata dal 23 marzo al 13 aprile e il personale educativo dal 16 marzo al 7 aprile. Per quanto riguarda invece gli insegnanti di religione cattolica, il range temporale va dal 21 marzo al 17 aprile.



Chi può presentare la domanda

Secondo il contratto collettivo nazionale integrativo, potranno presentare la domanda i docenti che hanno superato il vincolo triennale nella scuola di titolarità, i trasferiti d’ufficio, coloro che chiedono il ricongiungimento ai figli minori di 16 anni o ai genitori di età superiore ai 65 anni, e chi assiste un familiare con disabilità. Fanno parte della categoria anche i soprannumerari, chi rientra da aspettative o fuori ruolo e i beneficiari di precedenze particolari.

Non possono invece fare domanda gli assunti a tempo determinato da GPS I (fascia sostegno), gli assunti da concorso straordinario bis e gli assunti da concorso Pnrr in attesa di abilitazione.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line, a cui si accede con le credenziali Spid o Cie. Come specifica il sito del Ministero dell'Istruzione, per compilare la candidatura basta seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all’interno del portale. La domanda deve poi essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza.