Carta del Docente 2026, gli sconti e la possibile data di erogazione

Sulle specifiche della nuova Carta del Docente si è espresso anche il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. "Aumentano i fondi per i servizi per la carta docente e la platea degli utilizzatori”, ha annunciato. “Abbiamo deciso di aggiungere ai 400 milioni già previsti altri 270 milioni di euro tratti dai fondi europei. E abbiamo aggiunto alla platea dei beneficiari i precari fino al 30 giugno e il personale educativo”, ha specificato Valditara.

