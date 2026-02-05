Carta del docente 2026, quando arriva e cosa sappiamo sui ritardi

"A rendere il quadro ancora più grave - ha proseguito Manzi - c'è il fatto che neppure gli arretrati del precedente anno scolastico risultano integralmente accreditati. Una situazione che sta esasperando il personale e che è stata denunciata con forza da tutte le principali organizzazioni sindacali, oltre che da iniziative di mobilitazione e petizioni pubbliche. Nel frattempo - prosegue la deputata - migliaia di docenti sono costretti a pagare di tasca propria corsi, master e aggiornamenti professionali o a rinunciarvi del tutto. È una contraddizione inaccettabile in un sistema che dichiara di voler investire sulla qualità dell'istruzione". "Chiediamo al Ministro di chiarire finalmente una volta per tutte perché i termini non sono stati rispettati - ha concluso Manzi - quando verrà finalmente pubblicato il decreto, quando saranno accreditate le somme, come si intende garantire il pagamento degli arretrati e quale sarà l'importo effettivo della Carta dato l'aumento della platea dei beneficiari".

