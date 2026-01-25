Sulla proposta di Santanchè è intervenuta anche Elisabetta Piccolotti di Avs. "Valditara e Santanchè vogliono cambiare il calendario scolastico? Siamo aperti a ogni discussione, ma si ricordino di stanziare le risorse necessarie a ristrutturare le scuole, isolare gli edifici e installare impianti di condizionamento quando servono", ha detto la deputata della commissione Cultura della Camera. "Non è pensabile tenere studenti e docenti in aula in territori dove non è raro assistere a ondate di calore che portano le temperature sopra i 30 gradi già a giugno e ancora a settembre, in un contesto globale in cui gli ultimi tre anni hanno registrato temperature record dovute a quel cambiamento climatico che per questo governo di climafreghisti sembra non esistere", ha concluso Piccolotti di Avs.

