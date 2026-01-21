Ed è, quindi, botta e risposta con il Ministero dell'Istruzione, che evidenzia come la Legge di Bilancio abbia aggiunto centinaia e centinaia di milioni di euro alla scuola. "Spiace constatare che, volendo fare polemica a tutti i costi anche su temi seri quali quelli dell'istruzione, si finisca col contestare dati di fatto inoppugnabili", sottolineano dal Mim. La Cgil nota che nel 2026 le risorse aumenteranno di 875 milioni rispetto al 2025, passando da 57 miliardi e 46 milioni a 57 miliardi e 921 milioni. “In termini percentuali – si denuncia – si tratterebbe di un aumento dell’1,5%, peccato però che le stesse stime del governo (riportate nel documento programmatico di finanza pubblica) prevedano per il 2026 un aumento dell’inflazione del 1,7%”. E quindi, attacca la Flc Cgil, il bilancio per l’istruzione “subirà un decremento che comporterà i consueti tagli e sacrifici tanto per il personale scolastico quanto per il funzionamento didattico e organizzativo delle scuole statali. E infatti i tagli lineari programmati sulla scuola proseguono inesorabilmente fino al 2028 attestandosi sui 250 milioni di euro”.

