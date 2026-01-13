Dalle ore 8 del 13 gennaio fino alle ore 20 del 14 febbraio 2026 i genitori possono effettuare online, attraverso la piattaforma Unica, le iscrizioni a scuola per diverse tipologie di classi. Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali. Riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Sono disponibili anche i percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e il nuovo indirizzo del liceo del made in Italy.

