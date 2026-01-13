Iscrizioni scuola 2026/2027 al via oggi, come fare domanda per primaria, medie e superioriCronaca
Introduzione
Le iscrizioni alle scuole statali di ogni ordine e grado si possono effettuare a partire da oggi 13 gennaio fino al 14 febbraio 2026, esclusivamente online, secondo modalità definite dalla circolare ministeriale pubblicata dal MIM, per tutte le classi iniziali della scuola secondaria di I grado, secondaria di secondo grado e scuola primaria. Facoltativa, invece, l'iscrizione online per le scuole paritarie. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
Iscrizioni online
Dalle ore 8 del 13 gennaio fino alle ore 20 del 14 febbraio 2026 i genitori possono effettuare online, attraverso la piattaforma Unica, le iscrizioni a scuola per diverse tipologie di classi. Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali. Riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Sono disponibili anche i percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e il nuovo indirizzo del liceo del made in Italy.
Istituti paritari
Oltre alle scuole statali, le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa. In tutte le scuole in ogni caso le segreterie offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.
Modalità di iscrizione cartacee
Restano invece cartacee, e devono pertanto essere presentate direttamente presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla Scuola dell'infanzia, alle scuole della Valle d'Aosta, di Trento e di Bolzano, nonché quelle relative a specifici percorsi indicati annualmente nella nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Le varie opzioni
I genitori possono presentare una sola domanda di iscrizione, ma possono anche indicare una seconda o terza scuola a cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non abbia disponibilità di posti.
Compilare la domanda
Al primo accesso viene richiesto di confermare o completare i dati personali; successivamente è possibile iniziare la compilazione della domanda di iscrizione. La domanda è articolata in tre sezioni da completare con le informazioni relative all’alunno, al nucleo familiare e ad almeno un istituto, indicato come prima scelta. Le scuole selezionate come seconda e terza opzione saranno coinvolte solo qualora la prima scelta non disponga di posti per il nuovo anno scolastico. Le sezioni possono essere compilate in momenti diversi e, se necessario, è possibile salvare le informazioni inserite senza procedere all’inoltro.
Inoltrare la domanda
Dopo aver visualizzato l’anteprima della domanda per verificarne la correttezza, è possibile procedere con l’inoltro. La domanda viene inviata all’istituto indicato come prima scelta e una e-mail di conferma dell’avvenuto invio viene automaticamente recapitata. Si ricorda che, una volta inoltrata, la domanda non può essere modificata. Per eventuali correzioni è necessario contattare l’istituto destinatario, che può restituire la domanda all’utente entro il termine previsto per le iscrizioni.
Seguire l’iter della domanda
Al termine del periodo dedicato alle iscrizioni, l’istituto che ha preso in carico la domanda ne conferma l’accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, provvede a indirizzarla alla scuola indicata come alternativa. L’avanzamento della pratica può essere monitorato dall’area riservata della piattaforma Unica. Gli aggiornamenti sullo stato della domanda vengono inoltre trasmessi via e-mail fino alla conferma di accettazione. La domanda può assumere i seguenti stati:
- Inoltrata,
- Restituita alla famiglia,
- Accettata,
- Smistata ad altra scuola.
Come si accede al modulo di domanda di iscrizione online
Per accedere al servizio, è necessario entrare in Unica utilizzando il profilo “Genitore” e, dal menu principale, selezionare prima la voce “Servizi” e poi “Gestione iscrizioni”. Nel caso in cui non sia ancora presente un profilo su Unica, dopo l’accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature), viene fornito un collegamento diretto alla sezione dedicata alle iscrizioni. Se invece è già attivo un profilo su Unica, ma non in qualità di genitore, nella Homepage compare un apposito avviso contenente un collegamento diretto per accedere al servizio.
Come modificare una domanda già inoltrata
Come detto, una volta inoltrata la domanda non può essere modificata. Quindi, per modificare una domanda già inoltrata, è necessario contattare la scuola destinataria per farsi restituire la domanda, che verrà nuovamente messa a disposizione su Unica (lo stato della domanda sarà 'Restituita alla famiglia'). La restituzione della domanda va richiesta entro i termini di presentazione e, una volta modificata, bisogna inoltrare nuovamente la domanda.
L’aiuto della segreteria
In caso di assistenza o nel caso non si abbiano i documenti richiesti (ad esempio il codice fiscale, se si tratta di una persona straniera in Italia) è possibile rivolgersi alla scuola e alla segreteria, che presenterà la domanda online.
