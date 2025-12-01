Bonus giornali per scuola 2025/2026, come fare domanda ed entro quando

L’indirizzo web a cui far riferimento per inviare la domanda e la documentazione è l’area SIDI del Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/accesso-sidi/). Il percorso da seguire è il seguente, come spiegato dallo stesso dicastero con una nota dello scorso mese: Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Monitoraggio e rendicontazione → Contributo per l’editoria. All’interno del riquadro relativo al bonus si trova una guida operativa con le indicazioni per la compilazione e l’invio della domanda. Il Ministero invita i Dirigenti scolastici a verificare di essere abilitati sulla Piattaforma SIDI, perché il servizio è limitato al solo profilo del “Dirigente scolastico” (per le Scuole statali) e del “Referente Istituto Paritario” (per le Scuole paritarie).