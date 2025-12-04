Rinnovo contratto PA: aumenti per Scuola, Sanità e Funzioni centrali

Non c’è però solamente il comparto Funzioni Centrali al centro dell’attenzione: nelle prossime settimane infatti l’Agenzia convocherà anche i sindacati della Sanità, degli Enti Locali, dell’Istruzione e della Ricerca. “Nel passato i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione venivano chiusi con anni di ritardo. Con le leggi di bilancio 2023-2024 abbiamo stanziato 20 miliardi di euro per i rinnovi contrattuali”, ha detto nei giorni scorsi il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Il ministro ha ricordato che alcune “settimane fa abbiamo chiuso la tornata 22-24 per tutti i comparti della Pa". E poi ha aggiunto che “il mio obiettivo è chiudere l'intera tornata 25-27 entro il 2026. Serve continuità nei rinnovi contrattuali e non lasciare più accumulare ritardi". Quanto agli stipendi della Pa "vanno letti in modo corretto: per i giovani sono competitivi rispetto a molte realtà del privato". La sfida, ha concluso il ministro, è accompagnare il percorso professionale dei dipendenti: "Dobbiamo migliorare la crescita salariale lungo la carriera”.