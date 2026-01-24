Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Un atlante sull’educazione globale contro “crisi di diritti e futuro”

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Senza investimenti, entro il 2026 278 milioni di bambini rischiano di restare esclusi dalla scuola. Il nuovo Education Atlas di WeWorld fotografa la crisi globale dell’istruzione e propone un modello partecipativo centrato sui diritti dei più piccoli

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ